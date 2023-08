Pogba Juve, slitta ancora il rientro del centrocampista francese? Allegri lo aspetta in gruppo per quella data

Si continua a navigare a vista per il rientro in campo di Paul Pogba, per il quale non vi sono ancora delle certezze.

Come scrive il Corriere dello Sport, la Juventus dovrebbe farne a meno per le prime tre gare che precederanno la pausa Nazionali, ma anche dopo lo stop non è detto che il francese torni subito a disposizione. Possibile che questa situazione si protagga per tutto il mese di settembre.

