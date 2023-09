Da quando è uscita la notizia della positività di Paul Pogba, la Juventus lo ha dovuto allontanare: il francese si allena da solo tra Francia e Torino

Da quando è uscita la notizia della positività di Paul Pogba, la Juventus lo ha dovuto allontanare: il francese si allena da solo tra Francia e Torino.

Sui social il centrocampista ha pubblicato delle storie mentre si sta allenando in solitaria in casa per restare in condizione e in attesa delle controanalisi. La risposta dovrebbe arrivare il 5 ottobre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG