Il centrocampista della Juventus è stato in visita nel ritiro della Guinea. Pogba è in attesa di giudizio per il caso doping

𝙇𝙖 𝙧𝙚𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙪𝙭 𝙡𝙚́𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚𝙨 Regardez qui est passé nous rendre visite. #FGF | #SyliNational | #CAN2023 pic.twitter.com/snQaQ93m8d — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) December 31, 2023

Paul Pogba, in questi mesi, è lontano da Torino visto la sospensione dopo la positività al doping riscontrata a settembre. Il centrocampista della Juventus, adesso, è in attesa di giudizio.

Nel frattempo, Pogba ha deciso di far visita alla nazionale della Guinea che si sta preparando in vista della Coppa d’Africa. Il giocatore della Juventus è legato in modo particolare alla Guinea visto che i fratelli hanno rappresentato questa selezione nelle stagioni passate.

