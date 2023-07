Pogba via dalla Juve? La rivelazione del giornalista sul possibile nome per il sostituto che mette d’accordo tutti

In esclusiva a Juventusnews24, Marco Guidi ha così analizzato la situazione di Paul Pogba.

LE PAROLE – «Kessié piace da sempre anche a Giuntoli, è un nome che mette d’accordo il dt con Allegri. Mentre magari Lukaku può essere un nome più spinto dall’allenatore, Kessiè li mette d’accordo tutti e due. Poi c’è da vedere, perchè al momento il Barcellona non apre al prestito, mente la Juve vorrebbe fare un’operazione su quelle basi. Allo stesso tempo Kessié, nella sua testa, o rimane al Barcellona o va in Premier, ma in Inghilterra non ha offerte. Faccio un esempio: se il 25 di agosto sarà ancora in Catalogna e al Barcellona decidessero che lo vogliono vendere assolutamente, allora la Juve avrebbe le sue carte da giocarsi per il prestito».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A MARCO GUIDI

