Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia, ha parlato del suo rapporto con il club militante in Serie B

Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia, ha parlato al TGR Veneto.

PAROLE – «Non ci sono tanti finlandesi che possono dire di aver vissuto a Venezia, so che non è comodo, ma ho deciso di abbracciare lo stile di vita dei veneziani e vivere qui, dentro e fuori dal campo, è meraviglioso. Il Lido è fantastico, andare in spiaggia agli alberoni è fantastico, a Venezia si trova sempre qualcosa da fare. Momenti speciali come un gol, la vittoria, il mio compleanno, in questo caso si beve volentieri una birra al campo».

