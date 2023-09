Domenica 24 settembre debutterà la prima squadra femminile del Torino, composta dalle calciatrici provenienti dalla Juniores

Anche il Torino avrà una squadra femminile. I granata debutteranno con la prima squadra domenica 24 settembre nel campionato di Eccellenza: in campo le migliori calciatrici che, cresciute nel settore giovanile granata sono arrivate a formare la Juniores. Di seguito le parole di Marco Pianotti, Responsabile del Settore Femminile, riportate ai canali ufficiale del club.

«La prima squadra femminile è il risultato di un lungo lavoro di costruzione. Gran parte delle calciatrici che scenderanno in campo in questa stagione indossano la maglia del Torino da molti anni. Al gruppo dell’Under 19 vice campione d’Italia abbiamo aggiunto alcuni elementi di maggiore esperienza che ci aiuteranno ad affrontare le sfide che ci attendono. L’obiettivo è ambizioso, e passa attraverso la valorizzazione del nostro vivaio. Siamo certi di avere al nostro fianco, sin da subito, l’affetto e il caloroso sostegno dei nostri tifosi per raggiungere insieme, passo dopo passo, quei traguardi che un Club storico e importante qual è il Torino merita».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG