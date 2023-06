La situazione del Pordenone, squadra friulana meritante in Serie C, dopo i recenti problemi economici. I dettagli

Roberto Casucci, avvocato del Pordenone, ha parlato a tuttoc.com.

PAROLE – Quale legale del Pordenone Calcio srl, unitamente agli avvocati Bruno e Antonio Malattia, comunico che, con provvedimento notificato nel primo pomeriggio di oggi, il Tribunale di Pordenone ha concesso alla Società il termine di giorni 60, a partire da domani, per depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un concordato preventivo, procedure che dovranno essere necessariamente in continuità per non compromettere il titolo sportivo. Questo termine non è prorogabile per la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale e scadrà quindi il 21 agosto 2023. È stato poi concesso il termine di legge di giorni 30 per la relazione sull’attività, con decorrenza sempre da domani. Il Tribunale ha nominato come Commissario Giudiziale il dott. Gianluca Vidal, dottore commercialista in Venezia, esperto sia in procedure concorsuali che in diritto sportivo, avendo seguito già precedenti società calcistiche, di rilievo nazionale, in crisi. Il dott. Vidal mi ha comunicato poco fa di aver accettato l’incarico. Il Tribunale, si sottolinea, ha concesso il termine massimo di legge per la presentazione della procedura in continuità. È degno di nota, altresì, che la Procura della Repubblica non si sia opposta alla concessione del termine per la presentazione del piano e conseguente tentativo di soluzione della crisi, che dovrà essere diverso e migliorativo rispetto alla liquidazione giudiziale. La Società ringrazia quanti stanno operando per il suo risanamento assicurando che l’impegno di tutti sarà massimo.

