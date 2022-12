Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato dopo l’eliminazione dei lusitani ai quarti di Qatar 2022

Fernando Santos ha parlato dopo l’eliminazione portoghese ai quarti di Qatar 2022. Le parole riprese da A Bola.

LE PAROLE – «Per noi, per me e per i giocatori, è una grande delusione. La squadra era fiduciosa ma la verità è che non ce l’abbiamo fatta. I giocatori hanno lavorato, nella prima parte abbiamo avuto una certa passività in termini di fantasia e creatività per smantellare il muro del Marocco. Avevamo preparato la partita per entrare dall’esterno e dall’interno con i giocatori creativi per costruire situazioni da gol e invece lo abbiamo subito noi. All’intervallo ne abbiamo parlato, dovevamo salire perché il Marocco difende bene. Siamo migliorati molto nella ripresa ma, soprattutto negli ultimi 20 minuti, ci siamo fatti prendere dall’ansia con la voglia di mettere velocemente la palla in area, quando avremmo potuto fare qualcosa in più. Al momento siamo molto tristi ma questa generazione non finisce qui e avrà l’opportunità di fare cose buone per il calcio portoghese, oggi ha mostrato di avere ottime capacità. Per quanto fatto oggi è un Mondiale positivo, eravamo convinti di arrivare in finale e vincere».

L’articolo Portogallo, Fernando Santos: «Eravamo convinti di arrivare in finale e vincere» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG