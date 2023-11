Il Milan ha pareggiato contro il Lecce subendo la rimonta dei giallorossi. Di Stefano a Sky ha analizzato il momento dei rossoneri

Situazione difficile. Il Milan ha pareggiato contro il Lecce subendo la rimonta dei giallorossi. Di Stefano a Sky ha analizzato il momento dei rossoneri:

«C’è preoccupazione in casa Milan anche per i tanti infortuni. Enorme lista di giocatori infortunati, 12 più o meno sono gli infortuni muscolari, anche questo va valutato. Questo è uno dei momenti più complicati per Pioli»

