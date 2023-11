Esonero Pioli, chiara la posizione del Milan: si avanti col tecnico. Ma il numero degli infortuni è un aspetto che inquieta Furlani

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, nonostante il pareggio subito in rimonta a Lecce, ha deciso di confermare la fiducia a Stefano Pioli.

La posizione del tecnico però resta sotto osservazione: a preoccupare non sono tanto i punti, comunque pochi (2 nelle ultime 4 partite di campionato) ma soprattutto gli infortuni: con quelli di Leao e Calabria di ieri i rossoneri sono saliti a 24 stop stagionali. In settimana ci sarà un faccia a faccio sul tema tra il tecnico e Giorgio Furlani, molto inquieto per questa situazione.

