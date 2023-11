Espulsione Giroud, grossa tegola per il Milan: il centravanti francese rischia due giornate. Incubo stangata

Il pareggio di ieri subito in rimonta dal Lecce non è l’unita nota negativa in casa Milan. Nel recupero del secondo tempo infatti, Abisso ha espulso Giroud per proteste dopo non aver fischiato un netto fallo di mano di Pongracic al limite dell’area.

Il francese salterà sicuramente la gara contro la Fiorentina ma potrebbe ricevere anche due giornate e saltare così anche la successiva gara contro il Frosinone. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport però, il club tema l’effetto stangata visto l’inasprimento delle norme del codice in materia. Dietro l’angolo si staglia la possibilità delle 4 giornate di stop.

