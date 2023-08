L’allenatore Cesare Prandelli ha detto la sua sulla corsa Scudetto ed ha elogiato Davide Frattesi.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Cesare Prandelli che ha parlato anche della vicenda Lukaku. “Lukaku mi piace, ma dal punto di vista tecnico e della prospettiva dei due giocatori, io non rinuncerei a Dusan per Romelu. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile”.

Davide Frattesi

“Inter? Proseguire con Inzaghi per il terzo anno è un vantaggio: dover cambiare due-tre ruoli specifici, come ad esempio quello del portiere e della punta, è più semplice in un contesto già definito. E Frattesi è un ottimo acquisto. Mi aspetto tanto pure da Lazio e Roma, ma la squadra da battere per lo scudetto resta il Napoli“.

