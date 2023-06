Ecco il programma completo della pre-season 2023 dell’Inter, tra tourneè in Giappone e amichevoli di prestigio

L’Inter comincerà il raduno in vista della prossima stagione il 13 luglio ad Appiano Gentile.

In attesa di costruire la squadra con cui inanellare successi, i nerazzurri scaldano i motori con una tourneè in Giappone a partire dal 23 luglio. In quell’occasione si svolgeranno due amichevoli di prestigio: il 27 luglio contro Cristiano Ronaldo e la sua Al-Nassr, e il 1 agosto contro il PSG.

13 luglio: raduno ad Appiano Gentile

23 luglio: partenza verso il Giappone

27 luglio: Inter-Al Nassr – Osaka

1 agosto: Inter-Paris Saint-Germain – Tokyo

