Premier, il Brighton di De Zerbi batte il Newcastle di Tonali! Il match. Vittoria per 3-1 del tecnico azzurro nella quarta giornata

Nella quarta giornata di Premier League, il Brighton di Roberto De Zerbi batte il Newcastle, rivale del Milan nella prossima Champions League.

Vittoria per 3-1, con la tripletta di Ferguson per il Brighton. Ininfluente la rete di Wilson per il Newcastle, trascinato da Tonali solo per 58 minuti di partita.

The post Premier, il Brighton di De Zerbi batte il Newcastle di Tonali! Il match appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG