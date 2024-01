Premier League, il Tottenham recupera per due volte il doppio svantaggio contro il Manchester United a Old Trafford

Molte emozioni all’Old Trafford: il Manchester United ospita il Tottenham in questo turno di Premier League e ne esce fuori uno spettacolare pareggio per 2-2, in cui è venuto fuori il cuore della squadra di Postecoglou. Partenza a razzo dei Red Devils, al 3′ Hojlund sblocca subito il risultato portando i padroni di casa in vantaggio. Richarlison riporta il risultato in parità, ma all’intervallo lo United è di nuovo davanti, grazie alla rete di Rashford a fine primo tempo. La rete del pareggio definitivo è quella dell’ex Juve Rodrigo Bentancur.

Non cambia la classifica, con gli Spurs sempre al quinto posto e lo United sempre al settimo, alla soglia della zona europea. Nell’altra sfida della domenica inglese, altro pareggio tra Everton e Aston Villa, che non vanno oltre allo 0-0.

