Oggi pomeriggio è andata in scena la 30esima giornata di Premier League tra Liverpool ed Arsenal ad Anfield Road che è terminata 2-2: per i Reds sono andati a segno Salah e Firmino, per i Gunners Martinelli e Gabriel Jesus.

La squadra di Jurgen Klopp è riuscita dunque a fermare quella di Mikel Arteta (che proveniva da sette vittorie di fila) ed è rimasta stabile all’ottavo posto in classifica. I Gunners, invece, sono ancora primi, ma in caso di vittoria del Manchester City i ragazzi di Pep Guardiola potrebbero andare a -3.

