Premier League, l’Arsenal fatica, ma supera l’Everton con la rete di Trossard. Pareggio senza reti invece per il Chelsea con il Bournemouth

In Premier League sono scese in campo oggi Arsenal e Chelsea. I primi a scendere in campo sono stati i Blues, che non sono andati oltre allo 0-0 con il Bournemouth.

I Gunners faticano contro l’Everton invece, ma riescono a ottenere i tre punti grazie alla rete di Trossard. L’Arsenal così riesce a rimanere sulla scia del Manchester City, portandosi a 2 punti dalla squadra di Guardiola, a pari punti con il Tottenham e il Liverpool.

