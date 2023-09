Le parole di Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, sulla situazione di De Ligt, ai margini del progetto di Tuchel

il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund, intervistato dalla BILD, ha parlato della situazione di Matthijs de Ligt, poco utilizzato in questo inizio di stagione da Tuchel e che potrebbe anche decidere di cambiare aria. Di seguito le sue parole.

«Matthijs è un elemento di grande importanza per la nostra squadra. Con tre difensori centrali di classe mondiale a disposizione, avremo certamente bisogno di tutti loro. È evidente che la situazione attuale non rappresenti una sfida semplice per De Ligt, ma sono convinto che nel corso dei prossimi mesi avrà numerose occasioni di scendere in campo. Durante gli allenamenti, dimostra costantemente un impegno ineguagliabile».

