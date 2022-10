Premier League, spettacolo nel derby di Manchester dove Guardiola batte Ten Hag con il tennistico risultato di 6-3: la sintesi

La Premier League non annoia mai, specialmente quando in campo ci sono gare come il derby di Manchester. Ad aggiudicarselo è il City con un roboante 6-3, arrivato grazie alle triplette di Haaland e Foden.

Per lo United, le uniche gioie, sono arrivate dalla rete di Anthony e dalla doppietta di Martial. Grande passo indietro per i Red Devils.

