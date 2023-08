Le parole di Manuel Vizcaíno, presidente del Cadiz su Luis Alberto: «A gennaio fu vicino a lasciare Roma e venire a Cadice»

Il presidente del Cadiz, Manuel Vizcaíno, ha parlato a tuttomercatoweb.com, dopo che la settimana scorsa gli spagnoli hanno affrontato il Lecce in amichevole. Di seguito le sue parole sulla partita e anche su un retroscena di mercato che riguarda la Lazio e Luis Alberto.

LECCE – «Ci restano sensazioni magnifiche dopo questa sfida. Siamo contenti per l’atmosfera e per tutta la gente che si sono viste nel nostro stadio Nuevo Mirandilla. È stata una bella partita, molto combattuta da ambedue le parti. Sono felice di aver aperto un canale col calcio italiano, in questo caso col Lecce. Ho passato una bella giornata col presidente Sticchi Damiani, sembrava di conoscerci da sempre».

LUIS ALBERTO – «A gennaio c’era la possibilità che Luis lasciasse Roma per motivi fra lui e il suo club, e l’unica squadra in cui sarebbe andato era proprio il Cadiz. Noi avremmo fatto un grande sforzo economico per prendere un calciatore d’élite come lui, ma anche lui si sarebbe sacrificato rinunciando a buona importante del suo importante salario. Alla fine però non se n’è fatto di nulla. Non so se i nostri cammini si potranno incrociare in futuro, chissà… Ma Luis resta un top player».

RISCATTO DI GONZALO ESCALANTE DALLA LAZIO – «Un giocatore importante, che già l’anno scorso era stato qui con noi nella seconda parte della stagione. Il Cadiz si sta consolidando, dimostrando anno dopo anno che LaLiga è la sua categoria. Oggi abbiamo una rosa competitiva e sono convinto che tutti insieme possiamo raggiungere l’obiettivo, ovvero la salvezza, per il quinto anno consecutivo».

