Ecco il minutaggio di Caldara, Colombo e Maldini nella prima giornata di Serie A

Conclusa la prima giornata di campionato, facciamo un punto sulle prestazioni dei tre giocatori del Milan in prestito in Serie A: Maldini, Caldara e Colombo.

Il primo, in prestito allo Spezia, non è sceso in campo; Colombo ha giocato una mezz’oretta scarsa nella quasi impresa del Lecce contro l’Inter e Caldara ha giocato tutti i 90 minuti di Spezia-Empoli.

