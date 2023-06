Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso il tema prestiti con Nasti e Brescianini di ritorno

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso il tema prestiti con Nasti e Brescianini che torneranno in rossonero.

Come riportato da Calciomercato.com per loro verosimilmente è prevista una nuova cessione sempre a titolo temporaneo.

