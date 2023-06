La situazione dell’Inter in termini di calciomercato. Derby con il Milan per quanto concerne Thuram e Scamacca

L’Inter comincia a muoversi sul calciomercato, soprattutto per quanto concerne l’attacco nerazzurro: ritrovandosi in un vero e proprio derby con il Milan per due giocatori molto interessanti.

Secondo quanto da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’interesse comune per Thuram e Scamacca: due giocatori che gradirebbero fortemente il ritorno in Italia. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

