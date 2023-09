Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato a Tuttosport di tre allenatori passati da giocatori anche in rossoblù

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato a Tuttosport di tre allenatori passati da giocatori anche in rossoblù. Le sue dichiarazioni:

THIAGO MOTTA – «Ricordo ancora quando lo prendemmo nel 2008. In pochi credevano in Thiago, che invece dimostrò di essere un grande metronomo. Motta era il classico centrocampista che faceva girare la squadra. Anche da tecnico ha le stesse idee chiare di quando giocava. Si sa far rispettare: ha gli attribuiti e non ha paura di imporre le sue idee. Farà una carriera straordinaria».

PALLADINO – «L’anno scorso ha preso la squadra ultima in classifica, sfiorando l’Europa. Le sue squadre giocano a memoria, ha trasmesso ai calciatori la sua velocità di pensiero. In campo ogni giocatore sa esattamente cosa fare. Palladino può allenare qualsiasi squadra. Non deve porsi limiti. È pronto per la Juventus come qualunque top club».

GILARDINO – «Alberto e il Genoa possono essere la rivelazione del campionato. Gila ha già fatto benissimo l’anno scorso. La rosa era forte per la Serie B, ma col predecessore non erano affatto competitivi. Con Gilardino al posto di Blessin, invece, hanno svoltato e centrato la promozione agilmente. Si è vista la sua mano sui giocatori. Arriverà in alto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG