Primavera, Casini spiega le modifiche al regolamento e alle distinte: «Ecco il motivo di queste novità». Le dichiarazioni

Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, parla così delle modifiche al campionato Primavera. Le sue dichiarazioni.

«La cura e la valorizzazione dei vivai sono una priorità per i nostri Club, sia in termini di condizioni ambientali e di infrastrutture, sia a livello tecnico per favorire la crescita dei giovani della Primavera verso le Prime Squadre. Le novità introdotte, grazie al lavoro svolto dalla nostra Commissione Settori Giovanili che ringrazio, nascono dall’intento di far emergere davvero i nostri giovani calciatori e siamo certi che in un breve arco temporale potremo vedere i benefici attesi. Nel frattempo è anche importante riconoscere alle due finaliste di oggi, Fiorentina e Roma, e ai loro ragazzi, il merito di aver raggiunto questo importante traguardo a Salerno».

