Probabile formazione Milan per il Bologna: le ultime sulle scelte di Stefano Pioli per il match di San Siro

Tra poche ore il Milan scende in campo a San Siro per la terza giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro il Bologna. La probabile formazione di Stefano Pioli secondo TuttoSport.

Pronto l’esordio da titolare per Charles De Ketelaere in trequarti. Potrebbe tornare Giroud dal 1′, il francese è in vantaggio su Rebic. Solito ballottaggio Messias – Saelemaekers sulla destra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

