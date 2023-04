La probabile formazione del Milan in vista del match di questo pomeriggio contro il Lecce. Le ultime sulle scelte di Pioli

Si avvicina il calcio d’inizio del match del Milan contro il Lecce. Stefano Pioli studia gli ultimi dettagli della formazione rossonera che scenderà in campo a San Siro in un match assolutamente da vincere in ottica quarto posto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli sarà costretto a qualche cambio obbligato. Il primo sull’out di destra della difesa, dove con la squalifica di Calabria troverà spazio Kalulu. Il secondo in attacco, dove Rebic sostituirà l’acciaccato Giroud. Dopo l’impresa di Napoli tireranno il fiato Kjaer e Bennacer. Al posto del danese ci sarà Thiaw, mentre in mediana scalerà Krunic con Diaz trequartista e Messias largo a destra nel tridente.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Rebic.

