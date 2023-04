L’Inter di Simone Inzaghi torna a vincere in campionato battendo 0-3 l’Empoli in trasferta: doppietta di Lukaku e gol di Lautaro

Nell’anticipo delle 12:30 valido per la 31^ giornata di Serie A, l’Inter, prossima avversaria del Milan in Champions League, è tornata alla vittoria battendo 0-3 l’Empoli in trasferta.

Le reti tutte nella ripresa: doppietta di Lukaku e sigillo finale di Lautaro Martinez.

