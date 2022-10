Probabile formazione Milan per il Monza: le ultime sulle scelte di Palladino per il match di San Siro

Tra poche ore il Milan scende in campo a San Siro per l’undicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro il Monza, squadra in un ottimo momento di forma. La probabile formazione di Raffaele Palladino secondo la Gazzetta dello Sport.

Pesa l’assenza di Rovella, che a centrocampo verrà sostituito da Barberis. Per il resto formazione tipo per i brianzoli, che hanno fatto riposare diversi elementi nel match di Coppa Italia vinto contro l’Udinese.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Marì, Caldirola; D’Alessandro, Barberis, Sensi, Augusto; Pessina, Ciurria; Mota. All. Palladino.

The post Probabile formazione Monza per il Milan: le ultime sulle scelte di Palladino appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG