Probabili formazioni Cagliari-Milan: Stefano Pioli potrebbe sorprendere in vista della sfida alla squadra di Ranieri

Come riferito da Gianluca Di Marzio, potrebbero esserci delle sorprese per quanto riguarda la formazione con la quale il Milan affronterà il Cagliari mercoledì alle 18:30 in trasferta.

Davanti a Sportiello ci saranno Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, pronto al rientro. A centrocampo dovrebbe essere Musah a giocare davanti alla difesa con Loftus-Cheek e Reijnders ai lati.

La sorpresa più grande riguarderebbe però l’attacco: niente riposo per Pulisic e Leao con Jovic che agirebbe da prima punta facendo riposare Olivier Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Radunović; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Deiola, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli

The post Probabili formazioni Cagliari Milan: Pioli sorprende in attacco? Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG