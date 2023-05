Ecco come scenderanno in campo le grandi squadre d’Europa il prossimo weekend: probabili formazioni calcio internazionale

Come ogni weekend, anche questo fine settimana è ricco di appuntamenti per il calcio internazionale. Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Bayern Monaco, PSG, Borussia Dortmund, le grandi squadre d’Europa scenderanno infatti in campo nei vari campionati: Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 solo per citare i più importanti. Probabili formazioni Calcio internazionale: ecco come potrebbero giocare le big del vecchio continente nella prossima giornata dei rispettivi campionati.

Probabili Formazioni Calcio internazionale

Queste le probabili formazioni delle partite che vedranno protagoniste le big d’Europa nel prossimo fine settimana.

BAYERN MONACO-SCHALKE 04 (Sabato 13 maggio, ore 15.30) – SKY SPORT

BAYERN MONACO (4-3-3): Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, João Cancelo; Kimmich, T. Müller, Musiala; Coman, Gnabry, Sané. All. Tuchel

SCHALKE 04 (4-3-3): Schwolow; Brunner, Van den Berg, Kaminski, Uronen; Kral, Latza, Krauß; Karaman, Frey, Bülter. All. Reis

CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST (Sabato 13 maggio, ore 16.00) – SKY SPORT

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Badiashile, Hall; C. Gallagher, Enzo Fernández, Kovacic; Sterling, João Felix. All. Lampard

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Keylor Navas; Worrall, Felipe, Niakhate; Aurier, Danilo, Mangala, Renan Lodi; Yates, Gibbs-White; Awoniyi. All. Cooper

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON (Sabato 13 maggio, ore 16.00) – SKY SPORT

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Varane, Shaw; Casemiro, Eriksen; Sancho, Bruno Fernandes, Antony; Martial. All. Ten Hag

WOLVERHAMPTON (4-4-2): Bentley; Semedo, Dawson, Kilman, Toti Gomes; Matheus Nunes, Lemina, Ruben Neves, Pedro Neto; Matheus Cunha, Diego Costa. All. Lopetegui

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA M’GLADBACH (Sabato 13 maggio, ore 18.30) – SKY SPORT

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Wolf, Süle, Hummels, Ryerson; Bellingham, Emre Can, Brandt; Malen, Haller, Adeyemi. All. Terzic

BORUSSIA M’GLADBACH (4-3-3): Olschowsky; Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Weigl, Neuhaus, Manu Koné; Hofmann, Ngoumou, Stindl. All. Farke

REAL MADRID-GETAFE (Sabato 13 maggio, ore 21.00) – DAZN

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Nacho, Mendy; Ceballos, Tchouámeni, Camavinga; Valverde, Asensio, E. Hazard. All. Ancelotti

GETAFE (3-4-1-2): David Soria; Djené, Mitrovic, Alderete; Iglesias, Maksimovic, Aleñá, G. Álvarez; Portu; Mata, Borja Mayoral. All. Pepe Bordalás

PSG-AJACCIO (Sabato 13 maggio, ore 21.00) – SKY SPORT

PSG (3-4-3): G. Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Hakimi, Verratti, Fabian Ruiz, Bernat; Mbappé, Ekitike, Messi. All. Galtier

AJACCIO (4-4-2): Sollacaro; Youssouf, Avinel, Vidal, Diallo; Marchetti, Mangani, Coutadeur, Barreto; Spadanuda, El Idrissy. All. Pantaloni

EVERTON-MANCHESTER CITY (Domenica 14 maggio, ore 15.00) – SKY SPORT

EVERTON

MANCHESTER CITY

ELCHE-ATLETICO MADRID (Domenica 14 maggio, ore 16.15) – DAZN

ELCHE

ATLETICO MADRID

ARSENAL-BRIGHTON (Domenica 14 maggio, ore 17.30) – SKY SPORT

ARSENAL

BRIGHTON

ESPANYOL-BARCELLONA (Domenica 14 maggio, ore 21.00) – DAZN

ESPANYOL

BARCELLONA

