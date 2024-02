Alle 12.30 di oggi scenderanno in campo Fiorentina e Frosinone. Ecco le probabili formazioni delle due squadre

Alle 12.30 di oggi scenderanno in campo Fiorentina e Frosinone. Ecco le probabili formazioni delle due squadre per il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Faraoni, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; López, Duncan; González, Bonaventura, Sottil; Beltrán. Allenatore: Italiano.

Probabile formazione Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Demba Seck. Allenatore: Di Francesco.

