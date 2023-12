Probabili formazioni Inter Bologna, ampio turnover per Simone Inzaghi nel match degli Ottavi di Coppa Italia: le scelte del tecnico

Manca sempre meno ad Inter Bologna e si cominciano a definire le probabili formazioni di Simone Inzaghi e di Thiago Motta. Il tecnico nerazzurro pensa ad un ampio turnover per il match di mercoledì sera.

Come riferisce Sky Sport, in attacco toccherà a Marko Arnautovic. Grosso punto interrogativo su chi sarà il suo partner d’attacco: la prima alternativa porta ad uno tra Lautaro e Thuram (dato l’infortunio di Sanchez), la seconda porta ad un centrocampista adattato in posizione più avanzata come Klaassen o Sensi.

L’articolo Probabili formazioni Inter Bologna: ampio turnover per Inzaghi in Coppa Italia proviene da Inter News 24.

