Nelle ultime ore le quotazioni di Alexis Sanchez titolare in Lecce Inter sono aumentate, a discapito di Arnautovic: le probabili formazioni

In vista di Lecce Inter, in programma domenica, Inzaghi potrebbe optare per un turnover più ampio rispetto all’incontro con la Salernitana: le probabili formazioni.

Con Acerbi in condizioni non ottimali, De Vrij potrebbe essere schierato in difesa, mentre Pavard potrebbe godere di un turno di riposo. Bastoni, provato dall’ultima sfida contro l’Atletico, potrebbe cedere il posto a Carlos Augusto, reintegrando il terzetto difensivo con Dimarco (favorito) e Buchanan.

Cambiamenti anche nel reparto di centrocampo: Frattesi sostituirebbe Barella, mentre Mkhitaryan e Calhanoglu potrebbero giocare nonostante la stanchezza. In attacco, l’infortunio di Thuram apre spazio ad Arnautovic, con Sanchez che sta guadagnando posizioni nelle preferenze. Sommer è incerto per un’influenza, con Audero pronto a sostituirlo.

