Dalmat, ex giocatore dell’Inter, ha svelato un retroscena che riguarda il Fenomeno Ronaldo e il motivo per cui ha lasciato la squadra

Stephane Dalmat, ospite in una diretta Instagram di Forza Inter Brasil, rivela un retroscena incredibile su Ronaldo il Fenomeno e il motivo per cui lasciò i nerazzurri.

INTER E RONALDO – «Il problema nacque perché quando arrivò Cuper, voleva un profilo diverso di giocatore, non uno con tanta fantasia. Quando hai Ronaldo nella tua squadra, devi stare tranquillo e lasciarlo giocare, per me è stato il miglior giocatore della storia. Dopo hanno iniziato a litigare per il problema del peso, ma anche con qualche chilo più Ronaldo fa la differenza. Poi andò via, come me, come Seedorf e tanti altri. Cuper aveva una filosofia di gioco diversa da me, Ronaldo, Seedorf e tanti altri»

L’articolo Ronaldo, retroscena clamoroso di Dalmat: «Ecco perchè ha lasciato l’Inter» proviene da Inter News 24.

