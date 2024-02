Mkhitaryan si sfrega le mani in vista del match della 26^ giornata di Serie A tra Lecce e Inter: la statistica che lo riguarda

La partita della 26ª giornata di Serie A tra Lecce e Inter è particolarmente significativa per Henrikh Mkhitaryan.

Contro il Lecce in Serie A, il centrocampista armeno ha dimostrato un’eccellente predisposizione, contribuendo a quattro gol in cinque partite: ha segnato due reti e servito due assist, confermando il suo impatto determinante in campo.

