Probabili formazioni Milan Verona: le possibili scelte di Stefano Pioli per l’ultima partita della stagione

Questa sera il Milan affronterà il Verona a San Siro per la gara valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Di seguito il possibile 11 di Stefano Pioli, che non dovrebbe ricorrere al turnover.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud.

