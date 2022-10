Raphael Varane si ferma durante la sfida del Manchester United contro il Chelsea per un problema al ginocchio: mondiale a rischio

Raphael Varane ha dovuto lasciare il campo in Chelsea-Manchester United. Il Francese ha accusato un dolore al ginocchio destro.

Adesso il problema è per la nazionale francese, che rischia di non avere il difensore a disposizione in vista dell’imminente mondiale.

😨 Oh l'image terrible… Raphaël Varane est contraint de sortir, en pleurs, après un très mauvais appui sur le genou droit. Son Mondial vient peut être de s'envoler.https://t.co/MPyGrGc42u pic.twitter.com/EGtXLEbGx4 — RMC Sport (@RMCsport) October 22, 2022

