Processo stipendi Juve, in cosa consiste la richiesta di patteggiamento del club bianconero? Un’ipotesi si fa largo su tutte

Sky Sport spiega in cosa potrebbe consistere il patteggiamento che la Juventus e la Procura Federale hanno deciso di presentare davanti al Tribunale Federale Nazionale.

Non vi è al momento alcuna certezza sui dettagli, ma la soluzione più gettonata è quella di una forte multa senza ulteriori penalizzazioni. Il club può ancora qualificarsi per le coppe europee in questo caso, ma a quel punto spetterebbe all’UEFA decidere.

