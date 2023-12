Roberto Pruzzo ha detto la sua sul match di domani 17 dicembre tra la Lazio e l’Inter, valevole come 16^ giornata di Serie A

In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Roberto Pruzzo parla così del confronto di domani tra Lazio e Inter.

LAZIO INTER- «Se guardi un attimo i numeri ti prende male perché ci sono 17 punti di distacco e 21 gol di differenza. Non so su che basi possiamo pensare che sia una partita equilibrata, ma la Lazio non può essere questa. Cosa vuoi dire all’Inter in campionato: è prima, ha la miglior difesa e il miglior attacco. Ci vorrà una Lazio di un altro livello. Se dovesse trovare l’alchimia giusta e soprattutto se i suoi protagonisti principali ritornano ad esserlo».

L’articolo Pruzzo su Lazio Inter: «Se guardi i numeri ti prende male, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

