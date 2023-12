Un’incredibile partecipazione dei tifosi per il match tra Lazio e Inter, in programma domani 17 dicembre: il dato sui biglietti venduti

L’entusiasmo è alle stelle mentre la Lazio si prepara a sfidare l’Inter all’Olimpico. La febbre per questa partita si riflette nei numeri dei biglietti venduti, in costante crescita in attesa di questo incontro cruciale.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, al momento sono già stati venduti 60.000 tagliandi, e ciò a oltre 24 ore dalla partita. La direzione sembra essere quella del tutto esaurito, con un’affluenza massiccia che promette di rendere l’atmosfera dell’Olimpico elettrizzante.

