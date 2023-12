Le ultime sul mercato dell’Inter in vista di gennaio: Marotta e Ausilio potrebbero intervenire per un affare low cost sulla fascia destra

Come scrive il Corriere dello Sport, se Zhang non acconsentirà a un investimento, Marotta e Ausilio dovranno provare a trovare un’occasione low-cost per la fascia destra dell’Inter.

Due strade per fare spazio: Sensi o un giovane (Oristanio? Carboni?). Ai nerazzurri interessano Nandez e Djalò.

L’articolo Zhang, no al mercato a gennaio? Marotta cerca un’opzione low cost proviene da Inter News 24.

