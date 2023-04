Le parole rivolte a Kylian Mbappé, fuoriclasse del PSG e della nazionale francese. Tutti i dettagli sull’attaccante

Facundo Medina, difensore argentino del Lens, ha parlato a El Grafico della prossima sfida contro il PSG che potrebbe essere decisiva per la vittoria del campionato.

PAROLE – «Sarà sicuramente complicato marcare Messi perché non voglio fargli male. Nel caso in cui non riuscissi a prenderlo lo afferrerei per la maglia, poi gli chiederei di abbracciarmi. Per quanto riguarda Mbappé se dovesse saltarmi dovrebbe andare via con un’ambulanza».

