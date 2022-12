Nel match tra PSG e Strasburgo, Neymar ha rimediato due cartellini gialli in un minuto ed è stato espulso. Ecco i motivi

Non va nel migliore dei modi la prima partita di Neymar dopo l’eliminazione dal Mondiale con il suo Brasile. L’attaccante, infatti, ha rimediato due cartellini gialli in un minuto nella sfida tra PSG e Strasburgo, con la conseguente espulsione.

La prima ammonizione per una manata data ad un avversario, mentre la seconda per una simulazione piuttosto ingenua in area di rigore avversaria.

