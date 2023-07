Abdou Diallo, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato a Le Parisien del suo futuro con il club francese

PAROLE – «Mi resta un anno di contratto, quindi sarà o rinnovo o partenza. Ad essere onesti, potrei andarmene. Avremo presto dei colloqui. Una volta presa la decisione, sarà necessario agire di conseguenza. Sono un professionista da otto anni. Di questi otto anni, ne ho trascorso solo due anni senza giocare in Champions League. Mi piace essere a questo livello. L’obiettivo è restare qui. Finché non ci sono discussioni da rinnovo, sono aperto al mercato. Ho 27 anni, nel fiore degli anni. L’idea è quella di trovare un progetto che mi permetta di continuare a raggiungere un livello molto, molto alto, per vivere serenamente il mio calcio e godermi i miei bei anni».

