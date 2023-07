Vitor Roque ha firmato ufficialmente con il Barcellona fino alla stagione 2030/2031 e si unirà al club blaugrana in quella 2024/2025

COMUNICATO – FC Barcelona e Club Athletico Paranaense hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Victor Hugo Roque Ferreira , meglio conosciuto come Victor Roque. Il giocatore dovrebbe entrare nel Club per la stagione 2024/25 e firmerà un contratto fino alla stagione 2030/31 con clausola rescissoria di 500 milioni di euro.

