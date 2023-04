La posizione di Galtier sulla panchina del PSG è già a rischio: ecco come si deciderà il futuro del tecnico dei francesi

Secondo quanto riferisce L’Equipe, Galtier potrebbe non continuare la propria avventura sulla panchina del PSG nonostante un contratto fino al 2024.

Il tecnico, fin qui, non ha convinto in pieno l’ambiente e la dirigenza valuterà il suo futuro anche in base ai risultati delle gare con Nizza e Lens, gare decisive per il titolo.

L’articolo PSG, Galtier è già a rischio: su cosa si decide il suo futuro proviene da Calcio News 24.

