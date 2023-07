Mentre con il passare delle ore aumentano le notizie sul possibile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Juve al PSG, i tifosi francesi non hanno preso bene la notizia, al punto di mostrare uno striscione con la scritta molto forte: «Se vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!».

PSG Ultras’s message to Vlahovic :

“You come to Paris, we cut your three fingers off!“

This is because of a past “incident” where Vlahovic wore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize “Serbian victory”#PSG pic.twitter.com/nC27TUGr8W

