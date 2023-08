Marcus Thuram è partito da titolare nell’amichevole di oggi tra PSG ed Inter nel corso della tournée in Giappone: ecco com’è andata

Segnali positivi mostrati da Marcus Thuram, partito da titolare nell’amichevole di oggi tra PSG ed Inter. Il nuovo numero 9 dei nerazzurri ha giocato dal primo minuto al fianco di Lautaro, destreggiandosi bene sul terreno di gioco.

La prima possibile indicazione tattica arriva dal fatto che tra i due, a fare il centravanti è proprio il francese, con Lautaro più arretrato, in aiuto alla manovra. L’attaccante ex Borussia Mönchengladbach ha avuto il compito di allungare la squadra, facendosi trovare in verticale ed in profondità. Marcus è stato cercato spesso dai compagni con lanci lunghi negli spazi aperti per sfruttare le sue doti di rapidità e dribbling (mostrate in diverse occasioni nel primo tempo). Nessuna occasione da gol per il nuovo arrivato, che è uscito poi nella ripresa per far spazio a Correa.

