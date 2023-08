I nerazzurri dopo qualche difficoltà di troppo in avvio battono i parigini; prossima amichevole il 9 agosto col Salisburgo.

Il PSG domina la prima metà del primo tempo spinto da un Asensio a tratti imprendibile. Lo spagnolo prima impegna Stankovic e poi colpisce il palo interno. L’Inter con il passare dei minuti prende coraggio e aumenta il proprio baricentro; pur senza creare grossi pericoli a Donnarumma, i nerazzurri fanno vedere qualche trama di gioco interessante. Nessuna rete nei primi 45 minuti.

Davide Frattesi

Nella ripresa la gara è piuttosto equilibrata anche se i ritmi naturalmente sono molto bassi. Vitinha sfiora il goal dalla distanza in un primo momento per poi trovarlo al 64′ con un destro all’incrocio. L’Inter cerca il pareggio col destro violento di Cuadrado respinto in qualche modo da Donnarumma. All’81’ Frattesi serve Sebastiano Esposito che pareggia con un destro chirurgico. 2 minuti dopo i nerazzurri approfittano delle distrazioni del PSG per completare la rimonta: l’ex Sassuolo realizza il secondo assist e Sensi batte Donnarumma. L’Inter batte 2-1 il Paris Saint Germain.

L’articolo Vittoria di lusso per l’Inter: rimontato il PSG proviene da Notizie Inter.

